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В Литве в рамках санкций против Беларуси изъяли удобрения стоимостью 2 млн евро

Фото: В Литве в рамках санкций против Беларуси изъяли удобрения стоимостью 2 млн евро (pixabay)
Автор: Дмитрий Браславский

Большая партия карбамидных удобрений стоимостью 2 млн евро изъята в Литве в рамках санкций против Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Таможенного департамента Литвы Дарюса Жвиронаса, которое приводит Lrt.

"По делу о нарушении санкционного режима и контрабандном ввозе в Литву 3 тыс тонн белорусских удобрений, стоимость которых составляет 2 млн евро, проведены обыски на предприятиях трех городов Литвы, задержаны два человека", - говорится в заявлении.

Удобрения были произведены на предприятии "Гродно Азот", в отношении которого действуют санкции, но у накладных указывался другой производитель.

В обход санкционного режима удобрения по железной дороге был доставлен в Клайпедский государственный морской порт.

Напомним, что санкции против Беларуси как участвующей в войне против Украины страны должны быть расширены и усилены.

ЕС должен рассмотреть вопрос о назначении постоянного уполномоченного по надзору за разработкой и применением санкций, чтобы их можно было эффективно использовать против РФ.

Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Речь идет о сроке в один год.

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