ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва виступила за посилення санкцій проти Білорусі

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 17:10
Литва виступила за посилення санкцій проти Білорусі Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Санкції проти Білорусі як країни, яка бере участь у війні проти України, мають бути розширені та посилені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, яку приводить Delfi.

"Ми повинні невпинно думати про те, як обмежити дії Білорусі. Необхідні кроки щодо впливу на її економіку, запровадження нових санкцій", - заявив глава МЗС.

Ландсбергіс зазначив, що Білорусь не бере участі безпосередньо у війні, але на практиці є союзником Росії та несе певну відповідальність.

На його думку, Білорусь винна в тому, що дозволяє російським військовим літакам заходити на посадку та заправку паливом на своїй території.

Глава МЗС Литви не сказав проти кого конкретно треба запроваджувати нові санкції.

Нагадаємо, що посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Йдеться про термін в один рік.

Міністерство комунікацій та транспорту Литви пропонує заснувати центр контролю за дотриманням санкційного режиму щодо Росії та Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва Війна в Україні
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України