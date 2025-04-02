В Литве прокомментировали риск российского вторжения в Балтию

Министр иностранных дел Литвы Кястутис прокомментировал риск российского вторжения в Балтию. Он выделил несколько аспектов и напомнил, что РФ всегда была угрозой для Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Россия уже много лет является непосредственной военной угрозой для балтийских стран. И дело не только в уровне угрозы, но и в уровне нашей устойчивости и возможностей сдерживания, обороны. Поэтому оценивая риск, мы учитываем не только угрозу", - сказал он.

Как пояснил глава МИД, угроза делится на возможности и намерения.

"И я не сомневаюсь относительно намерений России. Они остаются. Они хотят покорить соседние страны. И это будет продолжаться, пока Путин у власти. И есть вопрос возможностей. Сейчас они в Украине и возле Украины. Конечно, они будут через некоторое время переброшены на базы, откуда они пришли", - отметил министр.

С другой стороны, по словам Кястутиса, когда речь идет о возможностях, в будущем в направлении Балтии они будут увеличены.

"Но в планах России и в нашем планировании обороны, мы видим себя взаимосвязанными. Поэтому это не будет так, что одна страна - это цель, а другие останутся в стороне. Поэтому мы будем одной длинной линией фронта и нам нужно планировать все так, что мы ее должны оборонять", - пояснил он.