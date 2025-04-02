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В Литве прокомментировали риск российского вторжения в Балтию

Украина, Среда 02 апреля 2025 08:59
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В Литве прокомментировали риск российского вторжения в Балтию Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Литвы Кястутис прокомментировал риск российского вторжения в Балтию. Он выделил несколько аспектов и напомнил, что РФ всегда была угрозой для Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Россия уже много лет является непосредственной военной угрозой для балтийских стран. И дело не только в уровне угрозы, но и в уровне нашей устойчивости и возможностей сдерживания, обороны. Поэтому оценивая риск, мы учитываем не только угрозу", - сказал он.

Как пояснил глава МИД, угроза делится на возможности и намерения.

"И я не сомневаюсь относительно намерений России. Они остаются. Они хотят покорить соседние страны. И это будет продолжаться, пока Путин у власти. И есть вопрос возможностей. Сейчас они в Украине и возле Украины. Конечно, они будут через некоторое время переброшены на базы, откуда они пришли", - отметил министр.

С другой стороны, по словам Кястутиса, когда речь идет о возможностях, в будущем в направлении Балтии они будут увеличены.

"Но в планах России и в нашем планировании обороны, мы видим себя взаимосвязанными. Поэтому это не будет так, что одна страна - это цель, а другие останутся в стороне. Поэтому мы будем одной длинной линией фронта и нам нужно планировать все так, что мы ее должны оборонять", - пояснил он.

О чем написало Financial Times

Недавно Financial Times опубликовало статью, в которой опросило министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии.

Учитывая соответствующие комментарии в статье говорится, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для стран Балтии. Журналисты отмечают, что РФ не прекратит перевооружение и переброску войск на северо-восточный фланг НАТО.

Напомним, что еще в январе РБК-Украина писало, что на Западе активно заговорили об угрозе РФ против одного из членов НАТО. В частности медиа уже тогда публиковали сценарии и инфографики, а чиновники призывали готовиться к возможной войне. Подробнее об этом, военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - читайте в материале.

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