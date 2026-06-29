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У Литві оцінили ймовірність вторгнення Росії найближчим часом

14:35 29.06.2026 Пн
2 хв
Хто та навіщо поширює чутки про напад РФ на країни Балтії?
aimg Юлія Капітонова
У Литві оцінили ймовірність вторгнення Росії найближчим часом Фото: Війська РФ все-таки можуть вдатися до диверсій (Getty Images)
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Міноборони Литви не виявило жодних ознак того, що Росія готується до повномасштабного нападу на країни Балтії. Однак існує інша серйозна проблема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Нещодавно британське видання The Guardian повідомило, що Москва може готувати "провокацію" проти країн Балтії або Польщі. Журналісти посилалися на свої анонімні джерела.

Міністерство оборони Литви одразу відреагувало на ці "попередження". У відомстві заявили, що поки немає ні одного доказу реальної підготовки Росії до вторгнення в країни Балтії.

"Наразі немає жодних ознак того, що Росія готує великомасштабний військовий напад на країни Балтії", - наголосили литовські розвідники.

Попри це, вони визнали, що рівень загрози диверсій (підпалів чи інших дій проти критично важливої інфраструктури на території Литви - ред.) досі залишається високим.

У Міноборони Литви пояснили, що чутки про вторгнення армії РФ на територію країн-членів НАТО може свідомо поширювати саме Москва.

Таким чином Кремль хоче відвернути увагу від поразок своїх військ в Україні. Окрім того, влада Росії знову намагається залякати союзників Києва.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Естонія стала на бік України в новому конфлікті та закликала Європу заплатити свою ціну за поразку Путіна у війні.

На тлі останніх подій глава Кремля зганьбився новою заявою про ЗСУ. У Силах оборони висміяли чергові вигадки диктатора.

Також стало відомо, скільки хвилин більшість російських новобранців здатні протриматися на полі бою, перш ніж їх ліквідують українські воїни.

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