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Путін "оточив" ЗСУ на неіснуючій річці і "анонсував" бої під Бєлгородом

12:26 29.06.2026 Пн
2 хв
Диктатор вчергове збрехав про "успіхи" російських окупантів у війні
aimg Валерій Ульяненко
Путін "оточив" ЗСУ на неіснуючій річці і "анонсував" бої під Бєлгородом Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін нафантазував "оточення" підрозділів ЗСУ в районі Старого Оскола, переплутавши річку з містом під Бєлгородом. Українські військові відреагували на заяву глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Угруповання об'єднаних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що станом на зараз лише працюють над просуванням у цьому напрямку. Повідомлення про "оточення" є черговим фейком Кремля.

"Переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку", - йдеться у заяві.

Географічна помилка диктатора

Путін заявив, що російські військові нібито практично заблокували українське угруповання "на лівому березі річки Старий Оскол". Насправді річки з такою назвою не існує.

Путін &quot;оточив&quot; ЗСУ на неіснуючій річці і &quot;анонсував&quot; бої під БєлгородомФото: Старий Оскіл на карті (t.me/Joint_Forces_Task_Force)

Старий Оскіл - це місто в Бєлгородській області РФ, яке розташоване на відстані понад 100 кілометрів від українського кордону.

Ймовірно, глава Кремля переплутав місто з річкою Оскіл, яка протікає в Харківській області, де наразі тривають бойові дії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Володимир Путін свідомо створює ілюзію успіхів російської армії та перебільшує невдачі Сил оборони України. На думку експертів, таким чином глава Кремля намагається виправдати продовження війни.

Також Путін висловився щодо саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Його заява фактично підтвердила, що попередні твердження Кремля про підсумки цієї зустрічі не відповідали дійсності.

Крім того, російський диктатор був змушений прокоментувати загострення ситуації з дефіцитом пального в окупованому Криму.

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Володимир Путін Російська Федерація Бєлгородська область Збройні сили України
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