Путін "оточив" ЗСУ на неіснуючій річці і "анонсував" бої під Бєлгородом

Російський диктатор Володимир Путін нафантазував "оточення" підрозділів ЗСУ в районі Старого Оскола, переплутавши річку з містом під Бєлгородом. Українські військові відреагували на заяву глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Угруповання об'єднаних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що станом на зараз лише працюють над просуванням у цьому напрямку. Повідомлення про "оточення" є черговим фейком Кремля.

"Переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку", - йдеться у заяві.

Географічна помилка диктатора

Путін заявив, що російські військові нібито практично заблокували українське угруповання "на лівому березі річки Старий Оскол". Насправді річки з такою назвою не існує.

Фото: Старий Оскіл на карті (t.me/Joint_Forces_Task_Force)

Старий Оскіл - це місто в Бєлгородській області РФ, яке розташоване на відстані понад 100 кілометрів від українського кордону.

Ймовірно, глава Кремля переплутав місто з річкою Оскіл, яка протікає в Харківській області, де наразі тривають бойові дії.