"Не раді, але розуміємо": в Естонії висловились про українські дрони в НАТО

Падіння на території НАТО українських дронів, які збилися з курсу, - це та прийнятна ціна, яку союзники Києва повинні заплатити за поразку російського диктатора Володимира Путіна.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Глава МЗС Естонії не приховує: в його країні "не раді" українським дронам, які інколи падають на її території.

Попри це, Таллінн усвідомлює, що ЗСУ завдають ударів по життєво важливій артерії Путіна.

"Ми не кажемо Україні, щоб вона припинила це", - наголосив Цахкна.

Він також відреагував на звинувачення Кремля в тому, що країни Балтії брали безпосередню участь в атаках і дозволяли ЗСУ використовувати свій повітряний простір для їхнього здійснення.

Естонський дипломат назвав нові вигадки Москви "безглуздими". На його переконання, ця брехня свідчить про відчай Путіна.

"Ми знаємо, що за останні два з половиною місяці настрій в оточенні Путіна змінився…Він уже не такий оптимістичний. Головна причина - економічна: саме через ці удари по глибинних об’єктах", - пояснив глава МЗС Естонії.

Саме тому він закликав союзників у НАТО не заважати Україні здійснювати нові діпстрайки, адже вона все робить правильно.

Сам Цахкна зізнався, що в захваті від нової далекобійної кампанії Сил оборони.

Як вважає дипломат, Путін дійсно "глибоко стурбований" цими ударами й особливо переймається експортом через країни Балтії.

Глава МЗС Естонії нагадав, що близько 60% російської нафти, що експортується, проходить через вузьку Фінську затоку.

Попри всі проблеми, які Україна створила в Росії, не варто сподіватися, що Путін незабаром сяде за стіл переговорів.

"Найімовірніше, він подвоїть свої стратегічні помилки", - прогнозує дипломат.