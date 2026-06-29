В Литве оценили вероятность вторжения России в ближайшее время

Минобороны Литвы не выявило никаких признаков того, что Россия готовится к полномасштабному нападению на страны Балтии. Однако существует другая серьезная проблема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Недавно британское издание The Guardian сообщило, что Москва может готовить "провокацию" против стран Балтии или Польши. Журналисты ссылались на свои анонимные источники.

Министерство обороны Литвы сразу отреагировало на эти "предупреждения". В ведомстве заявили, что пока нет ни одного доказательства реальной подготовки России к вторжению в страны Балтии.

"Пока нет никаких признаков того, что Россия готовит полномасштабное военное нападение на страны Балтии", - подчеркнули литовские разведчики.

Несмотря на это, они признали, что уровень угрозы диверсий (поджогов или других действий против критически важной инфраструктуры на территории Литвы - ред.) до сих пор остается высоким.

В Минобороны Литвы объяснили, что слухи о вторжении армии РФ на территорию стран-членов НАТО может сознательно распространять именно Москва.

Таким образом, Кремль хочет отвлечь внимание от поражений своих войск в Украине. Кроме того, власти России снова пытаются запугать союзников Киева.