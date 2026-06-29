В Литве оценили вероятность вторжения России в ближайшее время
Минобороны Литвы не выявило никаких признаков того, что Россия готовится к полномасштабному нападению на страны Балтии. Однако существует другая серьезная проблема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Недавно британское издание The Guardian сообщило, что Москва может готовить "провокацию" против стран Балтии или Польши. Журналисты ссылались на свои анонимные источники.
Министерство обороны Литвы сразу отреагировало на эти "предупреждения". В ведомстве заявили, что пока нет ни одного доказательства реальной подготовки России к вторжению в страны Балтии.
"Пока нет никаких признаков того, что Россия готовит полномасштабное военное нападение на страны Балтии", - подчеркнули литовские разведчики.
Несмотря на это, они признали, что уровень угрозы диверсий (поджогов или других действий против критически важной инфраструктуры на территории Литвы - ред.) до сих пор остается высоким.
В Минобороны Литвы объяснили, что слухи о вторжении армии РФ на территорию стран-членов НАТО может сознательно распространять именно Москва.
Таким образом, Кремль хочет отвлечь внимание от поражений своих войск в Украине. Кроме того, власти России снова пытаются запугать союзников Киева.
Как ранее сообщало РБК-Украина, Эстония встала сторону Украины в новом конфликте и призвала Европу заплатить свою цену за поражение Путина в войне.
На фоне последних событий глава Кремля опозорился новым заявлением об ВСУ. В Силах обороны высмеяли очередные выдумки диктатора.
Также стало известно, сколько минут большинство российских новобранцев способны продержаться на поле боя, прежде чем их ликвидируют украинские воины.