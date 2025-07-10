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В Литве неизвестный дрон из Беларуси заставил руководство страны перейти в укрытие

Четверг 10 июля 2025 13:46
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В Литве неизвестный дрон из Беларуси заставил руководство страны перейти в укрытие Иллюстративное фото: неизвестный дрон из Беларуси нарушил воздушное пространство Литвы (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В четверг, 10 июля, в Литве подняли по тревоге истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. Руководство страны пряталось в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство стран Балтии BNS и вооруженные силы Литвы.

Как отмечает издание, в Литве зафиксировали нарушение воздушного пространства со стороны Беларуси. Сначала предполагали, что над страной пролетел дрон типа "Шахед", однако позже пограничники установили, что это был небольшой самодельный беспилотник, изготовленный из фанеры и пенопласта.

Он упал в километре от белорусской границы, возле закрытого пункта пропуска Шумск.

На фоне угрозы военно-воздушные силы перевели очередные истребители НАТО из учебного режима в боевой. Однако боевое задание было отменено сразу после падения аппарата.

Из-за нарушения воздушного пространства премьер-министра Гинтаватаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса перевели в укрытие по решению службы безопасности.

По предварительной информации, беспилотник не имел груза и не представлял прямой угрозы. На место прибыли дежурные подразделения литовской армии, которые должны обеспечить безопасность территории.

В издании добавили, что президент Литвы Гитанас Науседа на момент инцидента находился с официальным визитом в Ирландии.

Тем временем вооруженные силы Литвы показали фото беспилотника.

В Литве неизвестный дрон из Беларуси заставил руководство страны перейти в укрытие

Дроны в воздушном пространстве НАТО

Российские дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО, провоцируя угрозы безопасности и заставляя Альянс реагировать мгновенно. В частности, фиксируется рост инцидентов на границах с Польшей, Румынией, Литвой и Латвией.

Беспилотники со стороны России или подконтрольных ей территорий неоднократно залетали в пограничные зоны или пересекали воздушное пространство, вызывая тревоги и подъем истребителей.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник. В Латвии начали расследование.

Также, по данным Воздушных сил, в ночь с 7 на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили извещения об угрозе падения объектов.

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