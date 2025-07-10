В Литве неизвестный дрон из Беларуси заставил руководство страны перейти в укрытие

В четверг, 10 июля, в Литве подняли по тревоге истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. Руководство страны пряталось в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство стран Балтии BNS и вооруженные силы Литвы .

Как отмечает издание, в Литве зафиксировали нарушение воздушного пространства со стороны Беларуси. Сначала предполагали, что над страной пролетел дрон типа "Шахед", однако позже пограничники установили, что это был небольшой самодельный беспилотник, изготовленный из фанеры и пенопласта.

Он упал в километре от белорусской границы, возле закрытого пункта пропуска Шумск.

На фоне угрозы военно-воздушные силы перевели очередные истребители НАТО из учебного режима в боевой. Однако боевое задание было отменено сразу после падения аппарата.

Из-за нарушения воздушного пространства премьер-министра Гинтаватаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса перевели в укрытие по решению службы безопасности.

По предварительной информации, беспилотник не имел груза и не представлял прямой угрозы. На место прибыли дежурные подразделения литовской армии, которые должны обеспечить безопасность территории.

В издании добавили, что президент Литвы Гитанас Науседа на момент инцидента находился с официальным визитом в Ирландии.

Тем временем вооруженные силы Литвы показали фото беспилотника.