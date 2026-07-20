У Литві назвали найімовірніші цілі Путіна після України

Річ у тім, що війна Росії проти України наразі є абсолютно провальною для Кремля.

Армія РФ не лише зазнає поразки на фронті, а й не може захистити власну країну від щоденних ударів ЗСУ.

Як зазначив Каунас, окрема тема для розмови - паливна криза в Росії. Саме вона змусила росіян зрештою прокинутися і поставити під сумнів те, що говорить Кремль.

"Кремлю, Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща", - заявив міністр оборони Литви.

Варто зазначити, що це вже не перше попередження литовської влади про плани Путіна. Так, нещодавно президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Москва дійсно планує провокації в Польщі або країнах Балтії.

Однією з ключових цілей Путіна є перевірка єдності НАТО.

Як пояснив Науседа, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні.

Президент Литви попередив, що вони можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і з використанням так званих гібридних тактик.