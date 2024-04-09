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У Литві хочуть позбавляти посвідки на проживання росіян і білорусів: що пропонують у Сеймі

Архівне фото: у Литві хочуть позбавляти посвідки на проживання росіян і білорусів (flickr com Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Дмитро Браславський

У Литві пропонують позбавляти посвідки на проживання громадян Росії та Білорусі в тому разі, якщо вони часто їздять до себе на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сейму Литви.

Зазначається, що парламентарії пропонують внести поправки до закону про введення обмежувальних заходів у зв'язку з військовою агресією проти України.

Передбачається, що білоруси і росіяни можуть позбутися посвідки на проживання в Литві, якщо вони їздять на батьківщину більше одного разу на місяць. 

Чому за це взялися депутати

У документі наголошується, що ВНЖ отримали за останні роки 62 000 громадян Білорусі. При цьому більша частина з них більш-менш регулярно відвідує Білорусь.

"У Білорусі в цих людей є свої сім'ї, друзі, родичі, вони повертаються під час великих свят. Однак їх там можуть завербувати, попросити виконати певні розвідувальні функції", - вважають депутати.

За що ще хочуть позбавляти посвідки на тимчасове проживання в Литві

Законодавці пропонують анулювати посвідки на проживання білорусів і росіян, якщо вони виїжджають на батьківщину частіше ніж один раз на місяць протягом останнього року. 

Крім того, депутати пропонують запровадити для громадян РФ і Білорусі відповідальність у вигляді анулювання ПНП за "публічне схвалення злочину російської агресії". 

Позбавляти посвідки на проживання пропонується і за поширення неправдивої інформації, що суперечить інтересам суспільства.

Ставлення Литви до Росії та Білорусі на тлі війни в Україні

Нещодавно литовські митники затримали перший легковий автомобіль з реєстраційними знаками РФ. Тепер його можуть передати Україні.

Також Литва посилила контроль за зерном, що надходить до Литви з Росії, окупованих територій України та інших країн підвищеного ризику. Найближчим часом буде ухвалено нові рішення про ще суворіший контроль.

А ще в лютому уряду Литви запропонували розірвати угоди про торговельно-економічне співробітництво, підписані з Росією і Білоруссю два десятиліття тому.

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