У Литві хочуть розірвати низку економічних угод із РФ і Білоруссю
Уряду Литви запропонували розірвати угоди про торговельно-економічне співробітництво, підписані з Росією і Білоруссю два десятиліття тому.
Про це заявило Міністерство закордонних справ Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Міністерство підготувало та оприлюднило відповідні проєкти постанов. На думку МЗС, з огляду на триваючу військову агресію Росії та Білорусі проти України і той факт, що співпраця з ними повністю припинена і неможлива, угоди мають бути денонсовані.
"Після ухвалення проєктів постанов про денонсацію уряд Російської Федерації та, відповідно, уряд Республіки Білорусь будуть поінформовані про рішення щодо розірвання угод по дипломатичних каналах", - ідеться в повідомленні відомства.
За повідомленням зовнішньополітичного відомства, жодних негативних наслідків у разі розірвання Литвою угод в односторонньому порядку не передбачається.
Про які угоди йдеться
Угоду з Білоруссю було підписано в грудні 1994 року, а з Росією - в листопаді 1993 року у Вільнюсі.
Також було створено двосторонні комісії, засідання яких не проводилися з Росією з 2011 року, а з Білоруссю - з 2015 року.
Литва та її ставлення до РФ на тлі війни в Україні
На початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги від Литви.
Пізніше стало відомо, що Литва і ще 20 країн підписали угоду, що увійшла в коаліцію з розмінування України.
Також у Литві сказали, що Європейському союзу необхідно щонайменше посилити санкції проти Росії після смерті Олексія Навального.
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