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В Литве хотят лишать вида на жительство россиян и белорусов: что предлагают в Сейме

Архивное фото: в Литве хотят лишать вида на жительство россиян и белорусов (flickr com Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Дмитрий Браславский

В Литве предлагают лишать вида на жительство граждан России и Беларуси в том случае, если они часто ездят к себе на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сейма Литвы.

Отмечается, что парламентарии предлагают внести поправки в закон о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины.

Предполагается, что белорусы и россияне могут лишиться вида на жительство в Литве, если они ездят на родину более одного раза в месяц. 

Почему за это взялись депутаты

В документе отмечается, что ВНЖ получили за последние годы 62 000 граждан Беларуси. При этом большая часть из них более-менее регулярно посещает Беларусь.

"В Беларуси у этих людей есть свои семьи, друзья, родственники, они возвращаются во время больших праздников. Однако их там могут завербовать, попросить выполнить определенные разведывательные функции", - считают депутаты.

За что еще хотят лишать вида на жительство в Литве

Законодатели предлагают аннулировать виды на жительство белорусов и россиян, если они выезжают на родину чаще одного раза в месяц в течение последнего года. 

Кроме того, депутаты предлагают ввести для граждан РФ и Беларуси ответственность в виде аннулирования ВНЖ за "публичное одобрение преступления российской агрессии". 

Лишать вида на жительство предлагается и за распространение ложной информации, противоречащей интересам общества.

Отношение Литвы к России и Беларуси на фоне войны в Украине

Недавно литовские таможенники задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Теперь его могут передать Украине.

Также Литва усилила контроль за зерном, поступающим в Литву из России, оккупированных территорий Украины и других стран повышенного риска. В ближайшее время будут приняты новые решения о еще более строгом контроле.

А еще в феврале правительству Литвы предложили разорвать соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

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