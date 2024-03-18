Литва посилила контроль за ввезенням зерна з Росії та окупованих територій України

Литва посилила контроль за зерном, що надходить до Литви з Росії, окупованих територій України та інших країн підвищеного ризику. Найближчим часом буде ухвалено нові рішення про ще суворіший контроль.

Відсьогодні весь імпорт фуражного зерна і кормових продуктів з країн підвищеного ризику буде припинено, а з кожного вагона або транспортного засобу буде взято проби.

Рішення про перевірку походження зернових, що проходять через Литву, також буде ухвалено найближчим часом, щойно буде остаточно затверджено методологічні вимоги.

Розслідування походження було ініційовано відомством після отримання інформації від міністра сільського господарства України про підозри, що Росія наживається на експорті зерна з окупованих українських територій до третіх країн.

"У Росії не повинно бути можливості скористатися інфраструктурою Литви та отримати прибуток від продажу українського зерна. Тому Міністерство сільського господарства у відповідь на отриману інформацію про можливий продаж Росією через порти Балтійського моря зерна, захопленого з окупованих територій, терміново вжило заходів щодо посилення контролю за імпортом зерна з Росії та інших країн із підвищеним ризиком", - заявив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас.

До списку країн підвищеного ризику увійшли Росія, Білорусь, Придністров'я, не контрольоване урядом Молдови, анексований Росією Крим та інші окуповані території в Україні, а також окуповані регіони Абхазії та Цхінвалі в Грузії.

Країни ЄС – за заборону імпорту російського зерна

Наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову про санкції проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.

Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію із Росії та Білорусі.

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