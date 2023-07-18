У Литви достатньо сил для захисту від "вагнерівців" у Білорусі, - Науседа

У Литви достатньо сил та засобів безпеки для реагування на потенційні ворожі дії найманців ПВК "Вагнера" з території Білорусі.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

За його словами, Державна рада з оборони ще до саміту НАТО ухвалила рішення про збільшення сил розвідки на східному кордоні та затвердження плану прикриття кордону.

"На цей момент їх достатньо. Безсумнівно, ми стежитимемо за ситуацією і, якщо будуть потрібні рішення, обов'язково їх ухвалимо в найкоротші терміни", - сказав Науседа.

Президент також зазначив, що розміщення найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі змінює ситуацію з безпекою Литви.

"З огляду на те, що Білорусь досить невелика держава, змінити плани й перекинути їх ("вагнерівців", - ред.) до західних кордонів - справа кількох годин", - додав Науседа.

Передислокація "вагнерівців" до Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.

Протягом декількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише 14 липня в мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.

А 15 липня в мережі почала з'являтись інформація щодо того, що перша колона "вагнерівців" приїхала до Білорусі.

Окрім того, супутникові знімки показали, що понад десяток машин найманців ПВК "Вагнера" прибули до військового табору в селі Цель, розташованого на території Білорусі.

За даними ГУР, станом на 17 липня до Білорусі прибуло від 500 до 700 бійців ПВК "Вагнера".