У Литвы достаточно сил для защиты от "вагнеровцев" в Беларуси, - Науседа

У Литвы достаточно сил и средств безопасности для реагирования на потенциальные враждебные действия наемников ЧВК "Вагнера" с территории Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По его словам, Государственный совет по обороне еще до саммита НАТО принял решение об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы.

"На данный момент их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией и, если потребуются решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки", - сказал Науседа.

Президент также отметил, что размещение наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси меняет ситуацию с безопасностью Литвы.

"Учитывая, что Беларусь достаточно небольшое государство, изменить планы и опрокинуть их ("вагнеровцев", - ред.) к западным границам - дело нескольких часов", - добавил Науседа.

Передислокация "вагнеровцев" в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам главарь.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь 14 июля в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

А 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна "вагнеровцев" приехала в Беларусь.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что более десятка машин наемников ЧВК "Вагнера" прибыли в военный лагерь в селе Цель, расположенного на территории Беларуси.

По данным ГУР, по состоянию на 17 июля в Беларусь прибыло от 500 до 700 бойцов ЧВК "Вагнера".