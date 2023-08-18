У Литві допустили можливість закриття кордону з Росією

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у разі повного закриття кордону з Білоруссю.

Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва вирішила тимчасово закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня. Рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці" та запобігання контрабанді товарів.

Нагадаємо, що після невдалого бунту лідер ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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