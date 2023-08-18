У Литві допустили можливість закриття кордону з Росією

Литва не виключає можливість закриття кордону з Росією у разі появи певних загроз безпеці держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в інтерв'ю LRT.
Білотайте
у разі повного закриття кордону з Білоруссю.
Литва вирішила тимчасово закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня. Рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці" та запобігання контрабанді товарів.
Нагадаємо, що після невдалого бунту лідер ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.