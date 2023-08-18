В Литве допустили возможность закрытия границы с Россией

в случае полного закрытия границы с Беларусью.

Литва закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью

Литва решила временно закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью с 18 августа. Решение направлено на "адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы нацбезопасности" и предотвращение контрабанды товаров.

Напомним, что после неудачного бунта лидер ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Сейчас там находится около 6,4 тысяч "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

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