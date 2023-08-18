В Литве допустили возможность закрытия границы с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте в интервью LRT .

Она отметила, что проводила встречу с главой Госпогранслужбы.

"...всей командой мы обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, то есть закрытие границы с Российской Федерацией, потому что там могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы", - сказала Билотайте .

По ее словам, Литва должна спланировать свои действия, кто за чем должен следить, какие изменения в законодательстве нужны, какие действия должны совершить чиновники, чтобы в случае новых угроз государство могло обеспечить спокойный процесс и безопасность.

При этом министр внутренних дел отметила, что сейчас сложно сказать, закроется ли автоматически граница с Россией в случае полного закрытия границы с Беларусью.

"Сегодня очень трудно сказать. На данном этапе я должна сказать, что реальных угроз у нас сейчас нет, но мы точно видим, что определенные риски есть, что могут быть разные провокации. Наши государственные институции и государство должны быть наготове, в высшей степени готовности и делать все для обеспечения безопасности наших людей", - добавила она.

Литва закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью

Литва решила временно закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью с 18 августа. Решение направлено на "адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы нацбезопасности" и предотвращение контрабанды товаров.

Напомним, что после неудачного бунта лидер ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Сейчас там находится около 6,4 тысяч "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

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