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В Литве считают, что НАТО должно увеличить присутствие в Черноморском регионе

Новости » Политика    29.11.2018 - 17:28
В Литве считают, что НАТО должно увеличить присутствие в Черноморском регионе
Фото: Раса Юкнявичене (iportal.rada.gov.ua)

В Литве считают, что для РФ акватория Черного и Азовского морей имеет стратегическое военное значение

Североатлантическому альянсу (НАТО) следует рассмотреть возможность увеличения военного присутствия в Черноморском регионе. Об этом заявила сенатор Сейма Литвы, бывший президент Парламентской ассамблеи НАТО и министр обороны Литвы с 2008 по 2012 год Раса Юкнявичене, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее словам, для РФ акватория Черного и Азовского морей имеет стратегическое военное значение.

"Стратегическая цель России такова, чтобы иметь контроль над регионом, а Крым как раз очень удобное место. Так же, кстати, как Калининградская область для Балтийского моря. Так же, как Кольский полуостров на севере, и Сирия для Средиземного моря, чтобы контролировать крайней мере восточную часть Средиземного моря", - рассказала она.

Юкнявичене считает, что в усилении военного присутствия НАТО должна быть заинтересована не только Украина, но и другие государства, имеющие выход к Черному морю. Также она выразила уверенность, что Альянс должен обратить внимание на "аннексию Азовского моря".

Напомним, в интервью немецкой газете Bild президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.

В свою очередь пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что у Альянса уже есть мощное присутствие в Черноморском регионе. Лунгеску подчеркнула, что ряд стран-членов НАТО проводят патрулирование и наблюдение в воздухе, а такие страны, как Болгария, Румыния и Турция разместили свое военное оборудование.

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