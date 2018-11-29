У Литві вважають, що НАТО повинно збільшити присутність в Чорноморському регіоні

Фото: Раса Юкнявичене (iportal.rada.gov.ua)

У Литві вважають, що для РФ акваторія Чорного та Азовського морів має стратегічне військове значення

Північноатлантичному альянсу (НАТО) слід розглянути можливість збільшення військової присутності в Чорноморському регіоні. Про це заявила сенатор Сейму Литви, колишній президент Парламентської асамблеї НАТО і міністр оборони Литви з 2008 по 2012 рік Раса Юкнявічене, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, для РФ акваторія Чорного та Азовського морів має стратегічне військове значення.

"Стратегічна мета Росії така, щоб мати контроль над регіоном, а Крим якраз дуже зручне місце. Так само, до речі, як Калінінградська область для Балтійського моря. Так само, як Кольський півострів на півночі, і Сирія для Середземного моря, щоб контролювати принаймні східну частину Середземного моря", - розповіла вона.

Юкнявічене вважає, що в посиленні військової присутності НАТО повинна бути зацікавлена не тільки Україна, але й інші держави, що мають вихід до Чорного моря. Також вона висловила упевненість, що Альянс повинен звернути увагу на "анексію Азовського моря".

Нагадаємо, в інтерв'ю німецькій газеті Bild президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

У свою чергу прес-секретар Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску заявила, що в Альянсу вже є потужна присутність в Чорноморському регіоні. Лунгеску підкреслила, що ряд країн-членів НАТО проводять патрулювання та спостереження в повітрі, а такі країни, як Болгарія, Румунія і Туреччина розмістили своє військове обладнання.