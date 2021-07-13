В Литве разрешили массово задерживать мигрантов: парламент принял закон

Новый закон, отмечает издание, запрещает любое освобождение мигрантов из-под стражи в течение шести месяцев после их прибытия. Кроме того, документ ограничивает право на обжалование для лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и предусматривает, что мигранты могут быть депортированы, пока их апелляции рассматриваются.

По словам главы МВД страны Агне Билотайт, закон призван "дать понять иракцам и другим", что Литва - это не удобный маршрут и "условия здесь не будут хорошими".

Министр также отметила, что прибывающие из Беларуси мигранты являются "не настоящими искателями убежища", а скорее "инструментом, который Александр Лукашенко использует против Литвы", после того, как он пообещал отомстить ЕС за санкции.

Принятие закона раскритиковали гуманитарные организации. В частности, директор программы литовского Красного Креста Эгле Самуховайте назвала документ "потенциальным нарушением прав человека", который не соответствует директивам ЕС.