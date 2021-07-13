Официальные структуры Беларуси участвуют в переправке мигрантов, - МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что официальные структуры Беларуси участвуют в переправке мигрантов через границу. В связи с этим они могут попасть под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Официальные организации, такие как авиакомпании и туристические агентства, вовлечены в организованную переправку людей через Беларусь и могут попасть под санкции", - заявил глава МИД Литвы.

Он отметил, что туристические агентства продают билеты до европейских границ.

"Мы не видим реальных потоков мигрантов, которые спасаются бегством и выбирают плот, который фактически угрожает их жизни, а видим туристические агентства, продающие билеты до европейской границы, причем не очень дорогие билеты - это совсем другая ситуация", - заявил Ландсбергис.

В этом году из Беларуси в Литву нелегально проникли почти 1 700 мигрантов, из них более 1 тысячи только в июле, по данным пограничной службы Литвы. Половина из них назвали себя гражданами Ирака, другие прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Афганистана.

"Мы должны понимать, что есть официальные авиакомпании, которые перевозят людей из Багдада в Стамбул или из Стамбула в Минск, туристические агентства, которые зарегистрированы в нескольких странах, то есть, возможно, есть официальные органы, которые участвуют в переправке людьми", - добавил он.

Ландсбергис добавил, что против компаний, которые занимаются переправкой нелегалов, должны быть введены санкции.

"Участие в переправке людей незаконно везде - и если мы сможем отследить, кто этим занимается, и особенно если это официальный орган, то к нему могут быть применены санкции", - подчеркнул он.