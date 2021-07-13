Официальные структуры Беларуси участвуют в переправке мигрантов, - МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что официальные структуры Беларуси участвуют в переправке мигрантов через границу. В связи с этим они могут попасть под санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Официальные организации, такие как авиакомпании и туристические агентства, вовлечены в организованную переправку людей через Беларусь и могут попасть под санкции", - заявил глава МИД Литвы.
Он отметил, что туристические агентства продают билеты до европейских границ.
"Мы не видим реальных потоков мигрантов, которые спасаются бегством и выбирают плот, который фактически угрожает их жизни, а видим туристические агентства, продающие билеты до европейской границы, причем не очень дорогие билеты - это совсем другая ситуация", - заявил Ландсбергис.
В этом году из Беларуси в Литву нелегально проникли почти 1 700 мигрантов, из них более 1 тысячи только в июле, по данным пограничной службы Литвы. Половина из них назвали себя гражданами Ирака, другие прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Афганистана.
"Мы должны понимать, что есть официальные авиакомпании, которые перевозят людей из Багдада в Стамбул или из Стамбула в Минск, туристические агентства, которые зарегистрированы в нескольких странах, то есть, возможно, есть официальные органы, которые участвуют в переправке людьми", - добавил он.
Ландсбергис добавил, что против компаний, которые занимаются переправкой нелегалов, должны быть введены санкции.
"Участие в переправке людей незаконно везде - и если мы сможем отследить, кто этим занимается, и особенно если это официальный орган, то к нему могут быть применены санкции", - подчеркнул он.
Напомним, вчера министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Беларуси.
Кроме того, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси.