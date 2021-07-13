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В Литве разрешили массово задерживать мигрантов: парламент принял закон

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Вильнюс, Вторник 13 июля 2021 19:19
В Литве разрешили массово задерживать мигрантов: парламент принял закон Фото: в Литве разрешили массово задерживать мигрантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Литвы на фоне наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси принял закон, разрешающий массовое задержание лиц, ищущих убежища в другой стране. Также депутаты ограничили их право на апелляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Новый закон, отмечает издание, запрещает любое освобождение мигрантов из-под стражи в течение шести месяцев после их прибытия. Кроме того, документ ограничивает право на обжалование для лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и предусматривает, что мигранты могут быть депортированы, пока их апелляции рассматриваются.

По словам главы МВД страны Агне Билотайт, закон призван "дать понять иракцам и другим", что Литва - это не удобный маршрут и "условия здесь не будут хорошими".

Министр также отметила, что прибывающие из Беларуси мигранты являются "не настоящими искателями убежища", а скорее "инструментом, который Александр Лукашенко использует против Литвы", после того, как он пообещал отомстить ЕС за санкции.

Принятие закона раскритиковали гуманитарные организации. В частности, директор программы литовского Красного Креста Эгле Самуховайте назвала документ "потенциальным нарушением прав человека", который не соответствует директивам ЕС.

Напомним, ранее парламент Литвы принял резолюцию, в которой назвал рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси.

Отметим, накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти Беларуси участвуют в переправке нелегалов через границу.

Также стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси из-за наплыва мигрантов.

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