У Литві дозволили масово затримувати мігрантів: парламент прийняв закон

Парламент Литви на тлі напливу нелегальних мігрантів з Білорусі прийняв закон, що дозволяє масове затримання осіб, які шукають притулку в іншій країні. Також депутати обмежили їх право на апеляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Новий закон, зазначає видання, забороняє будь-яке звільнення мігрантів з-під варти протягом шести місяців після їх прибуття. Крім того, документ обмежує право на оскарження для осіб, яким було відмовлено в наданні притулку, і передбачає, що мігранти можуть бути депортовані, поки їх апеляції розглядаються.

За словами глави МВС країни Агне Білотайт, закон покликаний "дати зрозуміти іракцям та іншим", що Литва - Це не зручний маршрут і"умови тут не будуть хорошими".

Міністр також зазначила, що прибувають з Білорусі мігранти є "не справжніми шукачами притулку", а скоріше" інструментом, який Олександр Лукашенко використовує проти Литви", після того, як він пообіцяв помститися ЄС за санкції.

Прийняття закону розкритикували гуманітарні організації. Зокрема, директор програми литовського Червоного Хреста Егле Самуховайте назвала документ "потенційним порушенням прав людини", який не відповідає директивам ЄС.