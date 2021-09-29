В Литве призвали Украину дождаться решения Венецианской комиссии по проекту закона об олигархах
Украине нужно прислушаться к Венецианской комиссии перед внедрением закона об олигархах, который вызывает внутри страны споры по соблюдению прав человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата литовского Сейма Эмануэлиса Зингериса.
"Должны получить комментарии Венецианской комиссии по закону. И должны следовать компетенциями западного общества", - отметил Эмануэлис Зингерис в комментарии телеканалу "Украина24".
По его словам, Украине стоит прислушаться к рекомендациям Европейского союза, в том числе авторитетной Венецианской комиссии, для как можно скорейшей модернизации политической и экономической системы.
Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.
После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.