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У Литві закликали Україну дочекатися рішення Венеційської комісії щодо проекту закону про олігархів

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Київ, Середа 29 вересня 2021 17:06
У Литві закликали Україну дочекатися рішення Венеційської комісії щодо проекту закону про олігархів Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україні потрібно прислухалися до Венеційської комісії перед впровадженням закону про олігархів, який викликає всередині країни спори щодо дотримання прав людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата литовського Сейму Емануеліса Зінгеріса.

"Маємо отримати коментарі Венеціанської комісії щодо закону. І повинні слідувати компетенціями західного суспільства", - зазначив Емануеліс Зінгеріс в коментарі телеканалу "Україна24".

За його словами, Україні варто прислухатися до рекомендацій Європейського союзу, в тому числі авторитетної Венеційської комісії, для якомога скорішої модернізації політичної і економічної системи.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня. Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

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Дмитро Разумков
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