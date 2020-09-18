В Литве примут ответные меры в случае закрытия Беларусью границы

Фото: премьер Литвы Саулюс Сквернялис (flickr.com)

Литва примет адекватные меры в ответ на закрытие Минском литовско-белорусской границы, если оно последует. Однако, со стороны Беларуси до сих пор не было предпринято реальных действий.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, передает Diena.

"Пока нет решения. Мы услышали несколько заявлений, исходящих из этой страны, направленных в первую очередь на внутреннюю политику. Если будут такие шаги, будет адекватный ответ", - заявил он.

При этом Сквернялис напомним, что грузовые автомобили через границу идут в обе стороны.

"Тогда грузовики из этой страны просто не смогут проехать ни через Литву, ни через Польшу", - утверждал он.

По мнению премьера, закрытие границы чревато серьезными потерями для белорусской экономики.

"Экономика Беларуси, которая серьезно больна, получит еще один удар", - заявил Сквернялис.

Напомним, 17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Литвой и Польшей, и усилении границы с Украиной.

Как стало известно РБК-Украина, по состоянию на утро 18 сентября ситуация на границе между Украиной и Беларусью не изменилась.