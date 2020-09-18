Ситуация на границе с Беларусью после заявления Лукашенко: изменений пока нет

Фото: граница с Беларусью (dpsu.gov.ua)

Ситуация на границе Украины и Беларуси после заявления Александра Лукашенко о закрытии границ не изменилась. Украинские пограничники с августа несут службу в усиленном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, туда ранее уже были направлены дополнительные силы, чтобы предотвратить провокаций и уплотнить границу.

"С момента нестабильной ситуации в Беларуси все подразделения находятся в усиленном режиме. Ничего не изменилось", сообщил он.

Также польские и литовские пограничники пока не заметили каких-то изменений после заявления Лукашенко. Пропуск транспорта идет в прежнем режиме, рассказала в эфире радио LRT министр внутренних дел Рита Тамашюнене.

По ее данным, транспорт движется без каких-либо задержек. Также глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что такие заявления Лукашенко уже были и до этого.

"Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит - закрытие границ для грузов, людей или что-то еще", - сказал он

В свою очередь, сегодня утром глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил, что движение на белорусско-литовской границе пока проходит в прежнем режиме.

Вместе с тем, беларусские пограничники сообщают, что охрана границы осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов.

"Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности", - говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко обвинил Украину и страны Запада в управлении протестами в Беларуси.

Также Александр Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине боевиков "Вагнера".