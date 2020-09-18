У Литві приймуть відповідні заходи у разі закриття Білоруссю кордону

Фото: прем'єр Литви Саулюс Сквернялис (flickr.com)

Литва прийме адекватні заходи у відповідь на закриття Мінському литовсько-білоруського кордону, якщо воно піде. Однак, з боку Білорусі досі не було зроблено реальних дій.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис, передає День.

"Поки немає рішення. Ми почули кілька заяв, що випливають з цієї країни, спрямованих в першу чергу на внутрішню політику. Якщо будуть такі кроки, буде адекватна відповідь", - заявив він.

При цьому Сквернялис нагадаємо, що вантажні автомобілі через кордон йдуть в обидві сторони.

"Тоді вантажівки з цієї країни просто не зможуть проїхати ні через Литву, ні через Польщу", - стверджував він.

На думку прем'єра, закриття кордону загрожує серйозними втратами для білоруської економіки.

"Економіка Білорусі, яка серйозно хвора, отримає ще один удар", - заявив Сквернялис.

Нагадаємо, 17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про вимушене закриття кордонів з Литвою і Польщею, і посилення кордону з Україною.

Як стало відомо РБК-Україна, за станом на ранок 18 вересня ситуація на кордоні між Україною і Білоруссю не змінилася.