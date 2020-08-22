В Литве отреагировали на заявления Лукашенко о внешних угрозах

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на заявления действующего белорусского президента Александра Лукашенко о якобы внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь. Подобные заявления Лукашенко литовский президент назвал безосновательными.

Об этом сообщает литовское агентство Delfi.

По словам Науседы, целью подобных высказываний Лукашенко является отвлечение внимания от внутренних проблем Беларуси.

"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", - подчеркнул он.

Отметим, такую позицию литовский лидер высказал после того, как во время рабочего визита в Гродно Лукашенко заявил о "серьезном передвижении" сил НАТО у западных границ Беларуси.

Напомним, Лукашенко перевел основные силы белорусской армии в полную боеготовность якобы из-за напряженности на западной границе; такое решение было принято впервые за последние 25 лет.

Кроме того, Лукашенко поручил Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения западной границы соседними странами.