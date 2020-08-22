У Литві відреагували на заяви Лукашенка про зовнішні загрози

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на заяви діючого білоруського президента Олександра Лукашенка про нібито зовнішні загрози, з якими стикається Білорусь. Подібні заяви Лукашенка литовський президент назвав безпідставними.

Про це повідомляє литовське агентство Delfi.

За словами Науседи, метою подібних висловлювань Лукашенка є відволікання уваги від внутрішніх проблем Білорусі.

"Режим за будь-яку ціну намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем Білорусі, говорячи про ймовірні зовнішні загрози, які не мають під собою жодних підстав", - наголосив він.

Зазначимо, таку позицію литовський лідер висловив після того, як під час робочого візиту до Гродно Лукашенко заявив про "серйозне пересування" сил НАТО біля західних кордонів БІлорусі.

Нагадаємо, Лукашенко перевів основні сили білоруської армії у повну боєготовність нібито через напруженість на західному кордоні; таке рішення було ухвалено вперше за останні 25 років.

Крім того, Лукашенко доручив Міноборони без попередження реагувати на порушення західного кордону сусідніми країнами.