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Лукашенко поручил армии без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию

Гродно, Суббота 22 августа 2020 20:51
Лукашенко поручил армии без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лукашенко вновь заявил об угрозе с запада

Белорусская армия должна без предупреждения реагировать на нарушение границ на западном направлении. Такая задача была поставлена перед министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Об этом заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на полигон в Гродно, который транслировал провластный телеканал СТВ.

Лукашенко отметил, что западные соседи Беларуси уже были предупреждены о последствиях в случае агрессии.

"Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они (соседние страны - ред.) нарушат наш государственный рубеж, мы будем реагировать без предупреждения", - подчеркнул он.

Напомним, в Беларуси уже более 10 дней подряд продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов. Лукашенко постоянно говорит о том, что кризис в Беларуси поддерживается странами Запада, в том числе Литвой и Польшей.

Сегодня Лукашенко привел основные части белорусской армии в полную боевую готовность.

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