В Литве в июле пройдет конференция по вопросам реформ в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседом, который транслировал Офис президента.

Зеленский уточнил, что конференция состоится 7 июля 2020 года.

"В следующем году Литовская республика будет принимать масштабное международное мероприятие - четвертую конференцию по вопросам реформ в Украине. Дата проведения конференции согласована - это 7 июля 2020 года. По приглашению президента Науседы я планирую лично принять участие в этом важном событии для нашей страны", - сообщил украинский президент.

Напомним, РБК-Украина писало, что половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. Члены делегаций Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не участвовать в открытии сессии, а также не принимать участия в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.

Также министр обороны Украины Андрей Загороднюк в рамках визита в штаб-квартиру НАТО обсудил с представителями Литвы и Канады вопросы сотрудничества в оборонной сфере.