У середу, 12 жовтня, Литва заявила про новий пакет військової допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"Литва продовжує свою підтримку України", - йдеться у повідомленні.
За його словами, на потреби ЗСУ передадуть наступне:
"Ми не зупинимося", - додав міністр.
Нагадаємо, що у Литві в серпні анонсували новий пакет військової допомоги для України.
Також президент Франції Еммануель Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони.
Раніше Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів.
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