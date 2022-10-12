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Литва заявила о новом пакете военной помощи для Украины

Фото: глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 12 октября, Литва заявила о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Литва продолжает свою поддержку Украины", – говорится в сообщении.

По его словам, на нужды ВСУ передадут следующее:

  • зимняя одежда и снаряжение;
  • дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году;
  • обеспечат 120 мм минометы на платформе M113;
  • бронемашины;
  • тепловизоры;
  • беспилотники.

"Мы не остановимся", – добавил министр.

Напомним, что в Литве в августе был анонсирован новый пакет военной помощи для Украины.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке в Украину систем противовоздушной обороны.

Ранее Канада объявила новый пакет помощи Украине на 47 млн. долларов.

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