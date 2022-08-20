ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Литве анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Новина українською →
Вильнюс, Суббота 20 августа 2022 14:23
В Литве анонсировали новый пакет военной помощи для Украины Фото: глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Литва готовит для Украины новый пакет военной помощи. Пока неизвестно, что именно получат украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

Он отметил, что Литва с начала полномасштабного вторжения отправила Украине уже 28 грузов с военной помощью.

"29 и 30 партии уже готовятся! В ближайшее время я расскажу о том, что в них входит", - подчеркнул глава Минобороны Литвы.

Известно, что с начала войны Литва предоставила Украине бронежилеты, военную амуницию, тяжелые минометы и другое вооружение.

Напомним, недавно правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для ВСУ.

Также президент США Джо Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Украина Военная помощь
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам