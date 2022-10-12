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Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони

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Середа 12 жовтня 2022 22:24
Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу на телебаченні.

"Ми збираємося поставити радари, комплекси та ракети зенітні для захисту українців від атак. Зокрема, для захисту їх від атак безпілотників", - заявив президент.

Раніше Україна вже зверталася до Франції з проханням передати одну або кілька батарей комплексу ППО цього типу. У міноборони Франції відповіли, що вільні комплекси мають несправні акумулятори і потрібен час на приведення їх у робочий стан.

Україна просила у Франції комплекс ППО SAMP-T. Його було прийнято на озброєння після комплексних випробувань у 2006 році.

Нагадаємо, що раніше Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.

Також Макрон заявив, що хоче розмовляти з президентом РФ Володимиро Путіним навіть після масових обстрілів України.

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