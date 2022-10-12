Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу на телебаченні.
"Ми збираємося поставити радари, комплекси та ракети зенітні для захисту українців від атак. Зокрема, для захисту їх від атак безпілотників", - заявив президент.
Раніше Україна вже зверталася до Франції з проханням передати одну або кілька батарей комплексу ППО цього типу. У міноборони Франції відповіли, що вільні комплекси мають несправні акумулятори і потрібен час на приведення їх у робочий стан.
Україна просила у Франції комплекс ППО SAMP-T. Його було прийнято на озброєння після комплексних випробувань у 2006 році.
Нагадаємо, що раніше Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.
Також Макрон заявив, що хоче розмовляти з президентом РФ Володимиро Путіним навіть після масових обстрілів України.
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