Литва запропонувала розібрати на запчастини закриті ТЕС та передати їх Україні, - Галущенко

Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив він.
Міністр додав, що інші країни також допомагають Україні впоратися з наслідками російських атак проти енергетики.
Водночас, за словами Галущенка, найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.
22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Зокрема, було пошкоджено дамбу та технічні приміщення Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
Також військові агресора повністю зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській області.
Галущенко назвав атаку 22 березня наймасовішою від початку війни. Компанія ДТЕК втратила близько 80% потужностей енергогенерації.
Однак у Міненерго не розглядають підвищення тарифів на електроенергію для населення.
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