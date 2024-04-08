Литва запропонувала розібрати на запчастини закриті ТЕС та передати їх Україні, - Галущенко

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив він.

Міністр додав, що інші країни також допомагають Україні впоратися з наслідками російських атак проти енергетики.

Водночас, за словами Галущенка, найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

