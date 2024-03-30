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Росіяни повністю зруйнували Зміївську ТЕС. Міненерго обіцяє допомогти з відновленням

Харківська область, Субота 30 березня 2024 01:02
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Росіяни повністю зруйнували Зміївську ТЕС. Міненерго обіцяє допомогти з відновленням Фото: Зміївська теплоелектростанція (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Під час масштабного ракетного обстрілу України 22 березня, Росія повністю зруйнувала Зміївську теплоелектростанцію в Харківській області. Міністерство енергетики обіцяє максимальне сприяння у відновленні стратегічного об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАТ "Центренерго".

Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав зруйновану ракетним ударом Зміївську ТЕС. Під час візиту, він пообіцяв сприяти відновленню електростанції.

"Будемо допомагати максимально!", - сказав міністр після того, як побачив масштаби руйнувань після влучань ворожих ракет.

Галущенко також додав, що сам на сам із бідою колектив Зміївської ТЕС не залишиться.

"Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!", - сказав очільник Міненерго.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота зазначив, що команда, яка змогла з нуля підняти Зміївську ТЕС після попередніх обстрілів та забезпечити успішне проходження опалювального сезону, готова до нових викликів.

"Люди шість місяців витратили на ремонт і зробили неможливе! І, звичайно, коли ми побачили, що все це - марно, то могло скластися враження, що руки опускаються. Але не в цьому колективі, тільки не в "Центренерго"!", - сказав Гота.

Масштабний обстріл енергетики України

22 березня російські військові обстріляли ракетами Україну та завдали масштабної шкоди об'єктам енергетики.

Зокрема, агресор зруйнував Зміївську ТЕС - одну з найбільших у Харківській області. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.

Крім того, росіяни вдарили і пошкодили Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

В "Укренерго" назвали атаку на енергетику найбільшою за весь період війни.

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