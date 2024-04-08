Литва предложила разобрать на запчасти закрытые ТЭС и передать их Украине, - Галущенко

Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти для украинской энергосистемы.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их в качестве доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", - заявил он.
Министр добавил, что другие страны также помогают Украине справиться с последствиями российских атак против энергетики.
В то же время, по словам Галущенко, лучшей защитой является усиление системы противовоздушной обороны Украины.
22 марта Россия осуществила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. В частности, были повреждены дамба и технические помещения Днепровской ГЭС в Запорожье.
Также военные агрессора полностью разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской области.
Галущенко назвал атаку 22 марта самой массовой с начала войны. Компания ДТЭК потеряла около 80% мощностей энергогенерации.
Однако в Минэнерго не рассматривают повышение тарифов на электроэнергию для населения.
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