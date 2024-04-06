Галущенко назвав мету ударів РФ по енергетиці в Україні

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Насправді, ми очікували ударів по енергосистемі. Але масштаб отого удару 22 березня, він в рази більший, якщо порівнювати всі попередні удари. Це наймасштабніший удар по енергетиці з початку війни", - пояснив міністр.

Він зауважив, що росіяни не зупинились, а продовжували атакувати Україну постійно, проте раніше, за словами міністра, вони діли більш локально.

"Вони не зупинялися. Вони зимою постійно атакували енергетику, але били більш локально, обираючи певні регіони, щоб залишити їх без світла. Сьогодні вони просто масштабували ці атаки на всю державу, щоб досягти тотального блекауту", - підкреслив Галущенко.