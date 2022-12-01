Литва закупить партію зимового одягу для українських військових: подробиці

Литва планує забезпечити зимовим одягом майже 25 тисяч українських військових. На це витратять понад 2 мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Литви.

Відомство повідомляє, що закупить теплий верхній одяг та спідню білизну у трьох виробників країни. Компанія Audimas Supply вирішила додати українській армії 1 тисячу флісових светрів безкоштовно, на додачу до закупленого Міноборони Литви одягу. "Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. За його словами, усі люди доброї волі Литви у цей непростий час разом з Україною та навіть невелика допомога може бути життєво важливою.