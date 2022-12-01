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Литва закупить партію зимового одягу для українських військових: подробиці

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Четвер 01 грудня 2022 15:30
Литва закупить партію зимового одягу для українських військових: подробиці Фото: Литва закупить партію зимового одягу для українських військових (pixabay)
Автор: Дмитро Браславський

Литва планує забезпечити зимовим одягом майже 25 тисяч українських військових. На це витратять понад 2 мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Литви.

Відомство повідомляє, що закупить теплий верхній одяг та спідню білизну у трьох виробників країни.

Компанія Audimas Supply вирішила додати українській армії 1 тисячу флісових светрів безкоштовно, на додачу до закупленого Міноборони Литви одягу.

"Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, усі люди доброї волі Литви у цей непростий час разом з Україною та навіть невелика допомога може бути життєво важливою.

Нагадаємо, що уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Росія поки знесилена війною в Україні. Проте після відновлення бойової міці вона може почати нове вторгнення, зокрема у країни Балтії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО надати Україні сучасні танки, щоб ЗСУ отримали військову перевагу перед Росією у зимові місяці.

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