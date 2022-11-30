Литва виділила ще 13 млн євро для України: на що витратять гроші

Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України", - йдеться у повідомленні. Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші: 5 млн євро до фонду Світового банку для України;

4 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України;

2 мільйони євро для українських біженців війни в Молдові;

2 млн євро ініціативі "Зерна з України".