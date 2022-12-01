Литва закупит партию зимней одежды для украинских военных: подробности

Литва планирует обеспечить зимней одеждой около 25 тысяч украинских военных. На это потратят более 2 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Литвы.

Ведомство сообщает, что закупит теплую верхнюю одежду и нижнее белье у трех производителей страны. Компания Audimas Supply решила добавить украинской армии 1 тысячу флисовых свитеров бесплатно, вдобавок к закупленной Минобороны Литвы одежде. "Мы благодарим литовского бизнеса за солидарность со страной, которая защищается от агрессии кафиров и борется за свою свободу", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, все люди доброй воли Литвы в это непростое время вместе с Украиной и даже небольшая помощь могут быть жизненно важными.