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Литва закупит партию зимней одежды для украинских военных: подробности

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Четверг 01 декабря 2022 15:30
Литва закупит партию зимней одежды для украинских военных: подробности Фото: Литва закупит партию зимней одежды для украинских военных (pixabay)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва планирует обеспечить зимней одеждой около 25 тысяч украинских военных. На это потратят более 2 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Литвы.

Ведомство сообщает, что закупит теплую верхнюю одежду и нижнее белье у трех производителей страны.

Компания Audimas Supply решила добавить украинской армии 1 тысячу флисовых свитеров бесплатно, вдобавок к закупленной Минобороны Литвы одежде.

"Мы благодарим литовского бизнеса за солидарность со страной, которая защищается от агрессии кафиров и борется за свою свободу", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, все люди доброй воли Литвы в это непростое время вместе с Украиной и даже небольшая помощь могут быть жизненно важными.

Напомним, что правительство Литвы выделило еще 13 миллионов евро для Украины. Деньги потратят на переселенцев и восстановление энергетики.

Россия пока обессилена войной в Украине. Однако после восстановления боевой мощи оно может начать новое вторжение, в том числе в страны Балтии.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО предоставить Украине современные танки, чтобы ВСУ получили военное преимущество перед Россией в зимние месяцы.

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