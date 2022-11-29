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Литва закликала НАТО передати Україні сучасні танки

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Вівторок 29 листопада 2022 19:53
Литва закликала НАТО передати Україні сучасні танки Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО надати Україні сучасні танки, щоб ЗСУ отримали військову перевагу перед Росією у зимові місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я розмовляв із низкою військових експертів, і я чув відповідь, що якщо ми надамо танки до цієї зими, скажімо, до січня, це може мати велике військове значення", - зазначив міністр.

За його словами, у ЗСУ є механіки-водії, які здатні керувати бойовими танками НАТО. Ландсбергіс висловив припущення, що деякі з них вже пройшли відповідну підготовку на території країн Альянсу.

"Це політичне рішення, тому що з військової точки зору взимку, коли лінія фронту стабілізується, якщо буде потрібний додатковий поштовх, цього можна досягти якраз за допомогою сучасних танків", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс спростував дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні. Він закликав країни надати Києву все, що є в арсеналі Альянсу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна на найвищому політичному рівні розгляне сценарій перекидання батареї ППО Patriot у західні регіони України.

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