Литва закликала НАТО передати Україні сучасні танки
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО надати Україні сучасні танки, щоб ЗСУ отримали військову перевагу перед Росією у зимові місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Я розмовляв із низкою військових експертів, і я чув відповідь, що якщо ми надамо танки до цієї зими, скажімо, до січня, це може мати велике військове значення", - зазначив міністр.
За його словами, у ЗСУ є механіки-водії, які здатні керувати бойовими танками НАТО. Ландсбергіс висловив припущення, що деякі з них вже пройшли відповідну підготовку на території країн Альянсу.
"Це політичне рішення, тому що з військової точки зору взимку, коли лінія фронту стабілізується, якщо буде потрібний додатковий поштовх, цього можна досягти якраз за допомогою сучасних танків", - додав він.
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс спростував дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні. Він закликав країни надати Києву все, що є в арсеналі Альянсу.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна на найвищому політичному рівні розгляне сценарій перекидання батареї ППО Patriot у західні регіони України.
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