Литва закликала "розірвати замкнене коло" й посилити санкції ЄС проти Росії

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Захід запровадив проти Москви масштабні санкції. Вони охоплюють різні сфери - від фінансової та енергетичної до оборонної й технологічної.

Мета обмежень - послабити економічний потенціал Росії, знизити її здатність фінансувати війну та натиснути політично. Санкції торкнулися як державних структур, так і окремих осіб, компаній і банків.

Нещодавно Велика Британія запровадила нові широкомасштабні санкції проти Росії, спрямовані на посилення тиску на військовий, енергетичний та фінансовий сектори ворога.

У той самий день ЄС запровадили 17-й пакет санкцій проти країни-терориста.

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