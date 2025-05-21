Литва призвала "разорвать замкнутый круг" и усилить санкции ЕС против России

Санкции против России

После начала полномасштабной войны России против Украины Запад ввел против Москвы масштабные санкции. Они охватывают различные сферы - от финансовой и энергетической до оборонной и технологической.

Цель ограничений - ослабить экономический потенциал России, снизить ее способность финансировать войну и надавить политически. Санкции коснулись как государственных структур, так и отдельных лиц, компаний и банков.

Недавно Великобритания ввела новые широкомасштабные санкции против России, направленные на усиление давления на военный, энергетический и финансовый секторы врага.

В тот же день ЕС ввели 17-й пакет санкций против страны-террориста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.