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Литва призвала "разорвать замкнутый круг" и усилить санкции ЕС против России

Фото: Кястутис Будрис, глава Министерства иностранных дел Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) должен усилить санкции против Москвы, чтобы "разорвать замкнутый круг", который образовала Россия отказами от установления режима "тишины" на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Кястутиса Будриса, которого цитирует n-tv.

По словам Будриса, ЕС должен ввести более жесткие санкции против России в рамках будущего 18-го пакета санкций. Причиной этому является то, что глава Кремля продолжает игнорировать призывы о 30-дневном прекращении огня на фронте.

"Обман, срыв, отвлечение и задержка. Идея заключается в том, чтобы избежать санкций... Мы, европейцы, должны разорвать этот замкнутый круг, и средство для этого - новые санкции", - заявил он.

Бурдис призвал ЕС нацелить ограничения против:

  • экспорт российских энергоносителей, сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива;
  • финансовых учреждений России.

 

Санкции против России

После начала полномасштабной войны России против Украины Запад ввел против Москвы масштабные санкции. Они охватывают различные сферы - от финансовой и энергетической до оборонной и технологической.

Цель ограничений - ослабить экономический потенциал России, снизить ее способность финансировать войну и надавить политически. Санкции коснулись как государственных структур, так и отдельных лиц, компаний и банков.

Недавно Великобритания ввела новые широкомасштабные санкции против России, направленные на усиление давления на военный, энергетический и финансовый секторы врага.

В тот же день ЕС ввели 17-й пакет санкций против страны-террориста.

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