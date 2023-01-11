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Литва призвала передать Украине ракеты ATACMS и танки Leopard

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Вильнюс, Среда 11 января 2023 20:56
Литва призвала передать Украине ракеты ATACMS и танки Leopard Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Литва призвала мировое сообщество предоставить Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"Путин делает ставку на большее количество задержек. Он должен проиграть эту пари. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пришло время послать ATACMS и выпустить "Леопардов", - написал он.

Напомним, что Франция и Польша пытаются убедить Германию передать Украину танки Leopard 2.

Вооруженные силы Украины получат тяжелые французские бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют легкими танками. Ожидается, что они могут усилить боевой потенциал украинской армии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он вместе с Дудой ведет переговоры о создании коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.

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