Литва высылает двух белорусских дипломатов

Министерство иностранных дел Литвы объявило о высылке двух белорусских дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что их действия "несовместимы с дипломатическим статусом".
"В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя посольства Беларуси в Литве, которому вручили ноту, в которой двух сотрудников посольства объявили нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.
Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил послу протест в связи с арестом бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, журналистки и гражданки России Софии Сапеги.
Кроме того, Ландсбергис написал в Twitter, что из Литвы высылают двух сотрудников белорусских спецслужб, которые прикрывались дипломатами.
"Двух сотрудников разведки Беларуси, работавших под дипломатическим прикрытием, попросили покинуть Литву. Без благодарности и прощания", - написал глава МИД Литвы.
Напомним, на прошлой неделе белорусская сторона принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву. Борт был посажен, чтобы силовики задержали двух пассажиров - основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.
Кроме того, расследование проведет американское ФБР в сотрудничестве с польскими и литовскими властями.