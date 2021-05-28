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Литва висилає двох Білоруських дипломатів

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Литви оголосило про висилку двох Білоруських дипломатів. У відомстві підкреслили, що їх дії "несумісні з дипломатичним статусом".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви.

"До Міністерства закордонних справ Литви викликали представника посольства Білорусі в Литві, якому вручили ноту, в якій двох співробітників посольства оголосили небажаними особами в Литві за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом", - йдеться в повідомленні.

Дипломати повинні покинути країну протягом семи днів.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив послу протест у зв'язку з арештом колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його подруги, журналістки і громадянки Росії Софії Сапеги.

Крім того, Ландсбергіс написав у Twitter, що з Литви висилають двох співробітників білоруських спецслужб, які прикривалися дипломатами.

"Двох співробітників розвідки Білорусі, які працювали під дипломатичним прикриттям, попросили покинути Литву. Без подяки і прощання", - написав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, минулого тижня білоруська сторона примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції в Литву. Борт був посаджений, щоб силовики затримали двох пасажирів-засновника Nexta Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Раніше стало відомо, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

Крім того, розслідування проведе Американське ФБР у співпраці з польською та литовською владою.

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